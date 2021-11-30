Прилегающие к дому Яхимовича здания проверят на аварийность

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Сегодня, 30 ноября, на улице Советская во дворе известного памятника - дома Яхимовича в Саратове прошла встреча представителей администрации и жильцов многоквартирного дома, прилегающего к разрушающемуся объекту культурного наследия.

Напомним, накануне в интернете появилась информация о разрушении памятника регионального значения - доходного дома Яхимовича. В ночь с 27 на 28 ноября обвалилась кирпичная кладка пристройки, соединяющей дом с Кариатидами и дом 3\9 по улице Советская, жильцы которого пожаловались на разрушение.

Начальник управления по охране объектов культурного значения Владимир Мухин пояснил, что пристройка не представляет собой никакой культурной ценности, но тем не менее является частью памятника. Экспертиза на аварийность граничащего с пристройкой жилого дома проведут в ближайшее время. Если ее результат будет положительным — поднимется вопрос о расселении жителей.

Напомним, в минувшие выходные произошло частичное обрушение стены прилегающего к Дому Яхимовича здания.

Восстановление этого здания находится на особом контроле депутата Государственной Думы Николая Панкова, который уделяет особое внимание памятникам архитектуры. Напомним, не так давно вместе с коллегами по Госдуме Андреем Воробьевым и Александром Стрелюхиным он направил обращение прокурору Саратовской области Сергею Филипенко, губернатору Валерию Радаеву и в управление по охране объектов культурного наследия по поводу уничтожения памятников архитектуры и даже объектов культурного наследия в регионе. Речь в нём шла и о Доме Яхимовича, разрушение которого усилилось в результате строительства соседнего здания.

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