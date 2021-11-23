Воробьев, Панков и Стрелюхин направили обращения губернатору и прокурору по поводу утраты памятников архитектуры

Саратовские депутаты направили обращение по поводу уничтожения объектов культурного наследия

Депутаты ГД Николай Панков, Андрей Воробьев и Александр Стрелюхин направили обращение прокурору Саратовской области Сергею Филипенко, губернатору Валерию Радаеву и в управление по охране объектов культурного наследия по поводу уничтожения памятников архитектуры и даже объектов культурного наследия в регионе. Проблема актуальна в свете недавнего пожара бывшей гостиницы "Россия" и уничтожения других объектов.

- Сохранение объектов культурного наследия необходимо для истории нашего города. К сожалению, все чаще стали появляться случаи утраты памятников архитектуры. Опасения вызывают те объекты, которые могут быть разрушены в результате передачи в частную собственность.

Среди таких примеров – сгоревшее здание гостиницы «Россия», где сразу несколько владельцев. Или дом Яхимовича, разрушение которого усилилось в результате строительства соседнего здания. На Комсомольской, 35 снесено здание несмотря на то, что ему вернули статус охраняемого объекта. Очевидно, что ситуация требует пристального внимания власти, правоохранительных и контролирующих органов.

Сегодня направили обращение прокурору Сергею Филипенко, губернатору Валерию Радаеву и в управление по охране объектов культурного наследия нашей области. Чтобы инициировать проверку исторических зданий, при необходимости понудить собственников соблюдать меры по их охране и надлежащему содержанию. В противном случае принимать решения о передаче зданий в собственность государства, - написал Панков в своем телеграм-канале "Пара слов".

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