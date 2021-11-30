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Общество30 ноября 2021 12:47

В Саратовской области успевают досрочно завершить программу расселения аварийного жилья

Осталось купить две квартиры и сдать 11 многоэтажных домов, а также заключить 349 договоров выплаты выкупной стоимости
Источник:kp.ru
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Программу расселения граждан из аварийного жилья Саратовской области успевают завершить досрочно до 31 декабря. Как стало известно "КП-Саратов", по данным минстроя области осталось приобрести две квартиры в Балаково и Энгельсе, а также заключить договоры выплаты выкупной стоимости собственникам 349 аварийных помещений.

Кроме того, в областном центре до конца года сдадут в эксплуатацию 11 МКД, квартиры в которых предназначены для переселения граждан из аварийного жилья.

По информации регионального минстроя, в программе принимают участие девять муниципальных районов области — с июля в нее добавили Энгельс. Расселение аварийного жилья уже завершено в шести районах области, но еще продолжается в Балаковском, Энгельсском районах и Саратове.

За 2019-2021 год в рамках реализации программы предусмотрено расселить 376 многоквартирных домов. Новое жилье за три года должны получить 9 995 жителей региона.

В настоящее время в Саратовской области переселили 3 614 человек из 1 645 жилых помещений.

В стране за аналогичный период расселили более 4 млн кв. м, в новые дома переехали 245 тыс. россиян. По новой программе переселения, которую поддержал Президент РФ Владимир Путин, переехать смогут еще 600 тыс. человек примерно с 11,6 млн кв. м жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. На эти цели предусмотрели 45 млрд рублей в федеральном бюджете на 2022 год.

Так, в 2021 году в России ожидается рекордный ввод нового жилья в эксплуатацию — около 86 млн кв. м. При этом текущий показатель ввода жилья — 72,5 млн кв. м, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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