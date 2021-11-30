Олег Костин: Одна медсестра продала 300 справок о вакцинации, ждем ее клиентов в реанимации

Олег Костин

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил о вопиющем случае в регионе, когда медсестра продала около 300 поддельных справок о вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал 30 ноября на заседании комитета областной думы, где рассматривали проект федерального закона о введении QR-кодов.

- Вот выявили конкретный случай - 300 справок продала медсестра, вот эти триста человек будут завтра лежать у нас в госпиталях с тяжелой формой коронавируса и говорить всем, что они были привиты, - заявил Костин в ответ на вопросы части депутатов о необходимости обязательных QR-кодов для вакцинированных и переболевших.

Он рассказал, что в ходе анализа заболеваемости в районах выявил два основных источника антиваксеровских настройний.

- Люди соседям рассказывают небылицы, не понимая ничего в медицине. Врут про каких-то своих родственников, которые привились и умерли – начинаем проверять – не было никаких родственников. А есть еще медсестры и врачи, которые продают сертификаты. А потом больные нам признаются, что купили справку, - рассказал Костин, заметив, что все эти люди потом «искренне раскаиваются в своей глупости».

Депутат Николай Бушуев отметил, что только в областном центре, по его информации, зафиксировано уже около двадцати случаев продажи поддельных сертификатов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.