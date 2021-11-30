Инвесторы уже вытащили экономические показатели Саратовской области на несколько позиций вверх

Валерий Радаев указал на эффект от инвестпроектов

Долгосрочные инвестиционные проекты в Саратовской области уже дали видимый эффект. Об этом губернатор Валерий Радаев заявил на заседании совета по инвестициям, который прошел 30 ноября.

Глава региона отметил, что несмотря на пандемию, экономика Саратовской области восстанавливается, торговый оборот растет на 68% увеличился несырьевой экспорт, составив 97,5% от общего объема экспорта региона, а абсолютный объем несырьевых поставок за пределы региона за девять месяцев в денежном выражении перевалил за 1,6 миллиарда долларов.

- По показателям экспорта область поднялась на четыре позиции и заняла 25-е место в российском рейтинге. Что касается экспорта продукции АПК - мы в лидерах ПФО. В целом внешняя торговля за девять месяцев выросла почти на 52%, в абсолютном выражении - это 2,3 миллиарда долларов. Такая динамика обусловлена долгосрочными инвестиционными проектами, - заявил Радаев.

В этом году в регионе насчитали 43 инвестпроекта с объемом инвестиций 35,5 миллиардов рублей. В перспективе они должны дать около тысячи новых рабочих мест.

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