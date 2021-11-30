На что больше всего жаловались жители Саратовской области в 2021 году

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В ноябре Центру управления регионом Саратовской области исполнился год с момента официального открытия. За это время специалисты ЦУР зафиксировали и обработали более 120 тысяч сообщений.

Свыше 51 700 вопросов поступили через соцсети. Остальные — через Платформу обратной связи. Среднее время реакции ответственных лиц на сигналы от жителей составило 4 часа 46 минут. Оперативные ответы органов власти в соцсетях позволили жителям не ждать официального рассмотрения обращения до 30 дней, как это было раньше. Больше всего вопросов поступило в адрес: министерства здравоохранения (5 922 сообщения), жилищной инспекции (1 146) и министерства транспорта и дорожного хозяйства (1 107).

В топ-10 обсуждаемых тем в соцсетях попали вопросы ЖКХ, состояние дорог, благоустройство, медицина, общественный транспорт, коронавирус, безопасность (большая часть – отлов бездомных собак), а также очищение улиц от мусора, образование и социальное обслуживание.

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