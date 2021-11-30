Главой Петровского района стал чиновник из Пензенской области Виталий Макаров

На должность главы Петровского района избран Виталий Макаров

На должность главы Петровского района избран Виталий Макаров. Депутаты муниципального собрания 30 ноября проголосовали за него из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией.

В заседании муниципального Собрания приняли участие Председатель Саратовской областной Думы Александр Романов, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин.

Зюзин поздравил Виталия Макарова со вступлением в должность и пожелал наладить эффективное взаимодействие с депутатами, общественниками и местными жителями .

Виталий Макаров с 2016 по 2021 год занимал различные чиновничьи должности в Пензенской области, был мэром города Сердобск, первым заместителем главы Пензы. С июня по октябрь был советником губернатора Саратовской области, в октябре стал первым заместителем главы администрации Петровского муниципального района.

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