В Саратове отреставрировали красивейшее здание на Первомайской

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В Саратове восстановили памятник архитектуры на улице Первомайская.

Завершена работа по сохранению и восстановлению еще одного памятника архитектуры. Как рассказал в своем инстаграм глава Саратова Михаил Исаев, было отреставрировано здание детского сада № 50, расположенное на улПервомайская. - Выполнены мероприятия по ремонту кровли и утеплению чердачного пространства, реставрации фасада здания, частичное усиление конструктивных элементов методом инъецирования, гидроизоляция стен, пола и подвала, замена окон. - рассказал Исаев.

В здании восстановили аттиковые тумбы, модерновые решетки, а также установили вместо пластика деревянные окна.

Соцучреждение считается объектом культурного наследия регионального значения. Еще недавно здание выглядело вот так:

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