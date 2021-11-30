Мошенники выманили у жителя Саратова 1,5 млн рублей

В Саратове возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как житель Октябрьского района перечислил неизвестным преступникам более 1,5 млн рублей.

В полиции Октябрьского района Саратова 57-летний мужчина, рассказал. что 22 ноября ему позвонил неизвестный, представился «сотрудником службы безопасности банка» и сообщил, что неизвестные пытаются завладеть его деньгами на счету. По традиционной схеме мошенников ему посоветовали внести все накопления на «безопасные» счета.

- Мужчина снял деньги со счета, однако этого оказалось мало, тогда он взял в кредит недостающую сумму и отправился к банкоматам. Через несколько терминалов в центре города он перевел на указанные мошенником счета 1 556 770 рублей, - рассказали в УМВД Саратова.

Чтобы понять, что его обманули, мужчина понадобилась неделя.

УМВД России по городу Саратову УМВД России по городу Саратову напоминает: сотрудники банков не звонят клиентам и не предупреждают о «грозящей» опасности, «безопасных» либо «резервных» счетов не существует.

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