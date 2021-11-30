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Политика30 ноября 2021 7:01

В комитете Саратовской облдумы одобрили кандидатуру нового члена облизбиркома

Максим Межевич может войти в областной избирком с правом решающего голоса
Источник:kp.ru
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Сегодня, 30 ноября, на заседании комитета Саратовской областной Думы по госстроительству и местному самоуправлению одобрили кандидатуру нового члена областной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Им стал Максим Межевич.

Обсуждение вопроса сильно затянулось из-за членов КПРФ, которые кандидатуру не одобрили и бурно выражали свое недовольство. Тем не менее, благодаря поддержке единороссов кандидатуру Максима Межевича одобрили.

Окончательно вопрос с назначением члена избиркома с правом решающего голоса решится на ближайшем заседании Саратовской областной думы.

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