В комитете Саратовской облдумы одобрили кандидатуру нового члена облизбиркома

Сегодня, 30 ноября, на заседании комитета Саратовской областной Думы по госстроительству и местному самоуправлению одобрили кандидатуру нового члена областной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Им стал Максим Межевич.

Обсуждение вопроса сильно затянулось из-за членов КПРФ, которые кандидатуру не одобрили и бурно выражали свое недовольство. Тем не менее, благодаря поддержке единороссов кандидатуру Максима Межевича одобрили.

Окончательно вопрос с назначением члена избиркома с правом решающего голоса решится на ближайшем заседании Саратовской областной думы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.