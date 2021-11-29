В Саратове руку токаря затянуло в станок

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове на производстве по обработке металла пострадал токарь - его рука попала в работающий станок.

ЧП произошло днем 29 ноября в заготовительном цехе организации, расположенной на улице Шелковичной.

- Около 16.20 токарь, следуя мимо работающего станка напарника, задел рукавом куртки вращающийся механизм. Вследствие этого руку мужчины затянуло в станок. Напарник сразу же выключил механизм и помог пострадавшему высвободиться. Прибывшая бригада скорой помощи, диагностировала у токаря открытый перелом руки и госпитализировала его в лечебное учреждение, - рассказали "КП-Саратов" в региональном СУ СКР..

Следственным отделом по Фрунзенскому району СКР начата доследственная проверка.

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