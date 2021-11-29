Бастрыкину пожаловались на АНО «Сфера» в Саратове

Жители Саратова записали видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на деятельность АНО «Сфера», которая не занимается обслуживанием их многоквартирного дома, но в то же время сменить ее невозможно, так как бюллетени голосования фальсифицируются заинтересованными лицами.

Глава Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Саратовской области Анатолию Говорунову доложить об обстоятельствах.

В региональном СУ СКР сообщили, что жильцы дома на пересечении улиц имени Мамонтовой, дом 2 и Чехова, дом 8, ранее обслуживались АТСЖ «Ленинского района», которое переименовалось в АНО «Сфера». В мае 2021 года, после проведения общедомового собрания, была выбрана новая управляющая компания, которая с июня текущего года занимается обслуживаем дома. Однако прежняя управляющая компания, предоставила в Государственную жилищную инспекцию протокол собрания, по которому большинство собственников квартир, якобы, голосуют за прежнюю УК.

Жители дома заявили, что подписи в бюллетене голосования поддельные.

Следственным отделом по Ленинскому району Саратова регионального СУ СКР организована доследственная проверка.

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