Саратовские врачи борются за жизнь выжившего в жестокой расправе в Советском районе

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователями СК возбуждено уголовное дело о покушении на убийство мужчины в Советском районе. 27-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, перелом костей черепа, множественными резаными раны головы, шеи, рук и ног найден 28 ноября в частном доме в селе Александровка Советского района. Медики борются за его жизнь.

Возле этого дома утром 28 ноября уже был найден 36-летний мужчина с пробитым черепом.

По подозрению в убийстве одного и покушении на убийство другого задержан 31-летний житель Энгельсского района. Кроме этого по подозрению в соучастии в убийстве задержан 26-летний мужчина. Сейчас, как сообщили в региональном СУ СКР, следственные действия продолжаются.

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