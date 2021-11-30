Пенсионер в Самойловке сгорел, сидя на диване

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следственным отделом по городу Балашов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту пожара в р.п. Самойловка, в котором погиб мужчина.

Днем 29 ноября в районном поселке Самойловка произошел пожар в частном доме на улице Садовая. В доме жил 71-летний мужчина, его тело обнаружили вызванные соседеми пожарные.

Мужчина был найден в жилой комнате на диване, тело сильно обгорело, так что для точной идентификации личности понадобится судебно-медицинское исследование.

Как рассказали "КП-Саратов" в региональном СУ СКР, очаг возгорания находился на диване, где и было обнаружено тело мужчины. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено.

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