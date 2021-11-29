Роман Бусаргин об уходящих от налогов предпринимателях: Таких жуликов быть вообще не должно

Роман Бусаргин

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале выложил фрагменты видеозаписи закрытого от СМИ обсуждения итогов заседания рабочей группы по мобилизации доходов, которое прошло в Аткарском районе 27 ноября.

- Таких жуликов, как мы с вами сейчас смотрели, не должно быть. Просто быть не должно. Есть прокуратура, есть государственная инспекция труда, МВД. Это такая сила, которая может любого поставить на место, кто нарушает закон. Представляете, как обидно честному предпринимателю, котрый платит налоги, смотреть на такого жулика, которого мы сейчас заслушивали?, - заявил в ходе заседания комиссии в Аткарске Роман Бусаргин.

Такие встречи правительство области организует как в Саратове, так и в каждом районе. В них принимают участие Управление Федеральной налоговой службы региона, Госинспекция по труду и министерство экономического развития, которые заранее готовят статистику и ее анализ по экономической ситуации в районе. После этого местным властям указывают на конкретные слабые точки в работе, а на заседание приглашаются предприниматели, у которых заподозрили нелегальную занятость и попытку скрыть доходы.

- И речь не идет о малом бизнесе, где человек работает сам на себя. Это вполне успешные организации, с серьезным объемом оборотных средств. Только в отчетах для налоговой они выглядят как небольшие ИП или ООО. На практике же выясняется, что ИП оформлено на мужа, у жены есть ООО, у детей еще есть организации, все они фактически ведут один бизнес, но оформили только 2-3 сотрудников и перед налоговой представлены как отдельные юрлица. Соответственно, у них есть право на упрощенную систему налогообложения, возможность получать льготы как малый бизнес. Работники же довольствуются небольшими окладами. В подобных случаях нужно детально разбираться и принимать все меры, предусмотренные законодательством, - заявил Бусаргин.

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