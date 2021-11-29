В аварии на Орджоникидзе пострадала девочка

ДТП в Саратове вечером 29 ноября 2021 года Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове вечером 29 ноября в столкновении двух машин пострадала девочка.

ДТП произошло в 17.50 напротив дома № 125 по ул Орджоникидзе.

Не поделили дорогу Renault под управлением 55-летней пенисонерки и BMW за рулем которого был 31-летний водитель.

- В результате дстолкновения пострадала пассажирка французской иномарки, 15-летняя девочка, она доставлена в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в ГИБДД Саратова.

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