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Общество29 ноября 2021 14:09

Театральную площадь в Саратове украсили «Дождиком»

Наталия Калинина
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"Дождик" в Саратове

"Дождик" в Саратове

Театральную площадь в Саратове украсили «Дождиком». Сегодня, 29 ноября, несмотря на пасмурную погоду, прогулочная зона продолжает преображаться.

На Театральную площадь в районе пересечения Московской и Радищева вернулось новогоднее украшение «Дождик». Рабочие завершили монтаж конструкций, сегодня вечером их включат.

Напомним, ранее на Новой набережной в Саратове появился арт-объект пружина «Радуга».

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