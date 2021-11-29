"Дождик" в Саратове

Театральную площадь в Саратове украсили «Дождиком». Сегодня, 29 ноября, несмотря на пасмурную погоду, прогулочная зона продолжает преображаться.

На Театральную площадь в районе пересечения Московской и Радищева вернулось новогоднее украшение «Дождик». Рабочие завершили монтаж конструкций, сегодня вечером их включат.

Напомним, ранее на Новой набережной в Саратове появился арт-объект пружина «Радуга».

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