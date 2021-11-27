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Общество27 ноября 2021 18:36

На набережной Саратова появилась гигантская «Радуга»

Арт-объект установили к Новому году
Наталия Калинина
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Набережная Саратова

Набережная Саратова

На набережной Саратова появилась гигантская пружина «Радуга». Администрация города похвасталась новинкой.

Саратов начали украшать к Новому году. Михаил Исаев показал, как выглядит гигантская пружинка-радуга на Новой Набережной.

Горожанам арт-объект понравился, они с ним фотографируются.

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