На набережной Саратова появилась гигантская «Радуга»

Набережная Саратова
На набережной Саратова появилась гигантская пружина «Радуга». Администрация города похвасталась новинкой.
Саратов начали украшать к Новому году. Михаил Исаев показал, как выглядит гигантская пружинка-радуга на Новой Набережной.
Горожанам арт-объект понравился, они с ним фотографируются.
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