Отключена вода на трех улицах Ленинского района

В Саратове днем 29 ноября отключили водоснабжеие в домах на трех улицах Ленинского района.

Причина - ремонтные работы по ликвидации повреждения водопровода у дома по проспекту Строителей,76а.

Как минимум до полуночи ограничено холодное водоснабжение жителей проспекта Строителей, 68а, 68б, 70, 70а, 70б, 76, 76а, на улице Чемодурова, 3, 5, 5а, 7, а также Лебедева-Кумача, 67б, 69а.

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