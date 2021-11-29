Бусаргин назвал сферы с самыми низкими зарплатами в Саратовской области

Роман Бусаргин
Сегодня, 29 ноября, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин назвал самые отстающие по уровню зарплаты сферы. Ими стали отрасли туризма, общественного питания и гостиничного бизнеса.
Пост об этом появился в телеграм-канале политика. Бусаргин подчеркнул, что обсуждал этот вопрос на совещании с руководителями министерств. Сейчас в этих отраслях средняя оплата труда едва превышает 21 тысячу рублей.
Председатель отметил, что в то же время по региону средняя зарплата в сентябре составила 36,6 тысячи рублей.
- Рост доходов граждан - одна из ключевых задач правительства. Особый контроль осуществляется за теми сферами, где показатели значительно ниже, - уточнил он.
Также Бусаргин сообщил, что по поручению губернатора Валерия Радаева были разработаны меры поддержки предпринимателей в период коронавирусных ограничений, которые были продлены на 2022 год.
Продолжается действие пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для тех видов деятельности, которые продолжают оставаться под ограничениями.
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