Желавший интима житель Саратова попался на удочку мошенников и пожаловался в полицию

На удочку дистанционных мошенников попался 28-летний житель Фрунзенского района Саратова.

В Интернете он нашел объявление об оказании интимных услуг и решил ими воспользоваться. Позвонив по указанному номеру, он договорился о встрече с незнакомкой, которая попросила оплату за свое мастерство произвести заранее. Мужчина не увидел в этом ничего подозрительного и перевел 16 400 рублей, но ни девушки, ни ее услуг так и не дождался. Обидевшись, обманутый саратовец пошел в полицию.

Там возбудили уголовное дело о «мошенничестве».

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