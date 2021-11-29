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Происшествия29 ноября 2021 11:02

В Балаково на улице нашли мужчину с пробитым затылком

Погибшему на вид 45 лет
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Утром 29 ноября возле одного из частных домов на улице Советской в Балакове прохожий заметил лежащего мужчину без признаков жизни.

Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место и подтвердила смерть неизвестного.

Следственным отделом по городу Балаково СУ СКР по Саратовской области проводится доследственная проверка.

Во время осмотра следователь выявил у погибшего повреждение в области затылка, а также кровоподтек на спине. Проводится судебно-медицинское исследование. На вид мужчине около 45 лет, его личность пока не установлена.

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