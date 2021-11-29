Саратовскую область не отпускают туманы и осадки

Саратовский Гидрометцентр прогнозирует до конца дня, 29 ноября, туман на территории области.

Местами видимость не будет превышать 50 метров.

Во вторник такая погода сохранится по всему региону, продолжаться дожди.

Начиная со среду синоптики обещают дождь со снегом.

Температура воздуха днем на неделе будет выше ноля, но по ночам может подмораживать, что грозит гололедом.

Подробнее рассказал о погоде замруководителя областного Гидрометцентра Дмитрий Савинов.

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