Главой Шихан стал Антон Лещенко

Комиссия в Шиханах

Сегодня, 29 ноября, объявили о том, что главой МО Шиханы стал Антон Лещенко, он был избран единогласно, о чем сообщает Министерство по делам территориальных образований Саратовской области.

Антон Лещенко принял присягу и приступил к исполнению обязанностей. Его оппонентом на выборах ранее была заместитель директора ГАУ СО «Шиханский дом – интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Оксана Капитонова.

На заседании конкурсной комиссии присутствовал министр по делам территориальных образований области, который поздравил нового главу МО со вступлением в должность и пожелал конструктивной работы с депутатами и местными жителями.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.