Определены два кандидата на пост главы Шихан

Заседание конкурсной комиссии в Шиханах

В городе Шиханы Вольского района состоялось заседание комиссии по выборам претендентов на пост главы. Трех кандидатов - заместителя директора ГАУ СО «Шиханский дом – интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Оксану Капитонову, директора МУП «Благоустройство г. Вольск» Антона Лещенко и бывшего главу районного комитета по ЖКХ Владимира Лабутина оценивали областные министры Сергей Зюзин и Константин Доронин, а также местные депутаты.

В результате на голосование в местное собрание депутатов решили вынести кандидатуры Капитоновой и Лещенко.

Владимир Лабутин, который лишился своей должности после приходы районную власть бывшего главы Шихан Татаринова, остался вне голосования.

Напомним, должность главы Шихан стала вакантной после перехода в августе 2021 года, когда Андрей Татаринов стал главой Вольского района.

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