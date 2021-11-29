В Саратовской области появится День многодетной семьи

В Саратовской областной думе могут назначить новый праздничный день в регионе. На заседании комиссии по установлению памятных дат 29 ноября предложено внести изменения в соответствующий закон.
Представители общественных организаций из «Комитета многодетных матерей и «Большой семьи» предложили установить официально и отмечать 21 декабря день многодетной семьи. Это день рождение графа-новомученика Александра Медема, уроженца Хвалынского района.
Появление нового праздника аргументировали «повышением престижа семейного образа жизни и материнства, укреплением статуса и реализацией творческого потенциала многодетных семей в Саратовской области».
Комиссия вынесет предложение на заседание в профильный комитет облдумы, предположительно 14 декабря.
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