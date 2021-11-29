Жительница Грачевки нашла на участке соседей мертвого мужчину

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 28 ноября жительница села Грачёвка Петровского района заметила на придомовой территории у соседей тело человека. Бдительная женщина вызвала полицию. К тому моменту обнаруженный мужчины был уже мертв. Его опознали - это оказался 48-летний житель этого же села, который пришел в гости к приятелю.

Следователем СК обнаружил в ходе осмотра ссадины на лице погибшего. Назначено судебно-медицинское исследование.

В региональном СУ СКР сообщили, что начата доследственная проверка.

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