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Политика29 ноября 2021 6:22

Радаев попал в очередную подборку губернаторской повестки фонда «Петербургская политика»

Эксперты отметили его заявление о внедрении технологий
Источник:kp.ru
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Губернатор Саратовской области отметился в подборке фонда «Петербургская политика».

Итоги анализа медийной активности губернаторов за неделю с 22 по 28 ноября в подборке «Губернаторская повестка» включили заявление Радаева о необходимости роста внедрения технологий в производства.

Радаев «напомнил «о задаче, которая нас всех вдохновляет»: вхождение области в тройку лидеров ПФО по внедрению технологий», - описали инфоповод в фонде «Петербургская политика».

Напомним, 23 ноября, губернатор Валерий Радаев посетил открытие XI Саратовского Салона изобретений, инноваций и инвестиций.

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