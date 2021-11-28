В Саратове разыскивают жителя Ртищево на синем LOGAN

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В Саратовской области разыскивают пропавшего двое суток назад жителя Ртищево.

Сергеев Вячеслав Александрович, 53 лет, исчез 26 ноября 2021 года вместе с машиной, Renault LOGAN, цвет синий металлик.

Сергеев в день пропажи был одет в синюю удлиненную куртку, черно-желтую футболку, оранжево-желтый свитер с черными полосками, темно синие джинсы, на нем были черные ботинки.

Сам пропавший ростом 176 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Всех, котму что-либо известно о его местонахождении просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

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