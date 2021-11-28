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Общество28 ноября 2021 12:25

В Саратове отключили воду в Заводском и Октябрьском районах

В зону отключения холодной воды попали два квадрата улиц областного центра
Источник:kp.ru
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Очередные повреждения городского водопровода произошли 28 ноября в Саратове.

Одно из них – на улице 2-я Садовая, 147. Из-за этого на время ремонта ориентировочно до 20.00 не будет холодного водоснабжение в частном секторе, который расположен в квадрате улиц Песчаная - Клиническая - Моховая - 4-й Комсомольский проезд в Октябрьском районе.

Также до 20.00, по обещанием ООО «КВС», не будет воды у жителей домов расположенных в квадрате улиц Огородная – Большой Динамовский пр. - Миллеровская - 5-й Динамовский проезд в Заводском районе. Здесь причиной стало повреждение водопровода по адресу 5-й Динамовский пр., 5

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