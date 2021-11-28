Вячеслав Володин напомнил о новых законах, которые начнут работать в декабре

Володин напомнил, что нового ждет россиян в декабре в российском законодательстве

Вячеслав Володин в своем личном телеграм-канале напомнил, какие важные новые законы вступают в силу в декабре. В частности, бесплатный доступ к социально важным сайтам и упрощенная регистрация новорожденных.

- Отдельно отмечу ряд законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере.

Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды.

Другое нововведение защитит людей, которые обращаются за кредитом, от навязывания дополнительных услуг. Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями.

Также банки не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка - не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать, - написал Володин.

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