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Политика28 ноября 2021 9:53

Канал «Россия 24» показал особняк, из-за которого Сергея Курихина лишили депутатского мандата

Источник:kp.ru
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Очередной сюжет посвятили саратовскому бизнесмену и теперь уже экс-депутату областной думы Сергею Курихину на федеральном телеканале.

В сюжете программы «Вести. Дежурная часть» канала «Россия 24» рассказали, «в каких некрасивых историях замешан саратовский депутат Сергей Курихин», а также продемонстрировали огромный особняк, в котором, по мнению правоохранителей, живет Сергей Курихин, но в декларациях у него он не значится. Именно по этой причине на заседании областной думы 24 ноября проголосовали за лишение его депутатских полномочий.

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