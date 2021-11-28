В аварии на Аткарской пострадала водитель иномарки

ДТП на Аткарской в Саратове
Вечером 27 ноября на перекрестке улиц Аткарская и Рабочая в Саратове произошло столкновение автомобилей, в результате которого госпитализирована женщина – водитель.
ДТП случилось в 20.35 у дома №27/167 по улице Аткарская. Автомобили после столкновения вылетели на тротуар и снесли дорожные знаки, в том числе, пешеходного перехода. По предварительным данным ГИБДД Саратова, госпитализирована с различными травмами водитель Mitsubishi – 30-летняя женщина.
Виновник и обстоятельства аварии устанавливаются.
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