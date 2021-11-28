Николай Панков поздравил женщин с Днем матери

Николай Панков

Депутат Государственной думы Николай Панков поздравил женщин с праздником, который отмечается сегодня, 28 ноября - с Днем матери.

- Мама - это главный человек в жизни каждого. Они готовы все сделать для нас, поддержать и в горе, и в радости. Чего бы мы ни добились самостоятельно, для них мы всегда остаемся детьми, которые нуждаются в заботе.

Наши современные мамы, женщины, - они не только хранительницы семейного очага. Многочисленные общественные советы, которые помогают в работе депутатам и исполнительной власти, состоят, в основном, из женщин. Они успешно совмещают свои домашние дела с работой, а также оставляют время на гражданскую активность. И за эту помощь им огромное спасибо.

Желаю всем мамам нашей области здоровья, любви, тепла и поддержки родных и близких людей. С праздником! - поздравил Николай Панков.