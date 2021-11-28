Мусоровоз слетел в кювет на въезде в Саратов из-за тумана

ДТП с мусоровозом в Саратове. Фото из группы ВК "Саратов Онлайн"
На въезде в Саратов в кювет слетел мусоровоз на базе КамАЗа.
ДТП произошло утром 28 ноября. Как уточнили в городской ГИБДД, машина съехала в кювет в густом тумане на улице Романтиков Ленинском районе Саратова.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, сегодня на дорогах Саратовской области сохраняется туман, местами дождь со снегом, гололед.
ГИБДД просит водителей и пешеходов быть максимально внимательными и осторожными.
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