Строительство пролетов моста через железную дорогу в Татищеве начнется в декабре

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В Татищеве Саратовской области в декабре начнет строительство первых пролетов путепровода над железной дорогой, о котором местные жители мечтали не один десяток лет. По словам подрядчика, к 10 декабрю ожидается поставка балок после чего начнется монтаж первых пролетов. Об этом председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем телеграм-канале.

Он в очередной раз побывал на объекте, строительство которого началось благодаря федеральному финансированию, которого помог добиться председатель ГД Вячеслав Володин.

Новый мост разгрузит переезд через железную дорогу в районе перегона «Татищево – Курдюм», через который проходит большое количество транзитного автотранспорта, а также машин местных жителей.

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Общая протяженность путепровода составит более 404 метров, также будут построены прилегающие к нему дорожные подъезды. Реализация проекта запланирована на два года. На данный момент подготовлено основание для 13 опор.

К 30 ноября в Татищевском районе должен был сдан подземный резервуар на 500 кубометров и насосная станция для нужд поселка Сторожевка. Побывавшему здесь Бусаргину строители пообещали ускориться и не допустить срыва сроков сдачи объекта. Эта стройка также стала возможно благодаря поддержке Вячеслава Володина, которому местные жители пожаловались в один из его визитов на проблемы с водоснабжением в летнее время.

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