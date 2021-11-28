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Происшествия28 ноября 2021 7:31

Два жилых дома горели в Саратовской области ночью

Пострадавших на пожарах нет
Источник:kp.ru
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Пожар в Пугачеве

Пожар в Пугачеве

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области минувшей ночью произошло два пожара в жилых домах в Балаковском и Пугачевском районах.

В 02.40 поступил вызов на пульт «01» города Балаково о пожаре в частном доме в селе Еланка Балаковского района. На тушение отправились два пожарных расчёта. Дом выгорел почти полностью - площадь пожара составила 112 кв.м.

Приблизительно в это же время, в 02.50 на пульт дежурного в Пугачеве поступил сигнал о загорании в частном доме на улице Чапаевская. Два пожарных расчета успели ликвидировать пожар, который распространился на 20 кв. м.

По данным ГУ МЧС пострадавших на пожарах нет.

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