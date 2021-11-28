Вячеслав Володин в День матери рассказал о своей маме

Сегодня, 28 ноября, отмечается День матери.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о своей маме – Лидии Петровне.

Короткое видео появилось в инстаграме сторонников спикера volodin.saratov.

- Перед войной, в 1936 году моя бабушка родила маму. Мама работала воспитателем и заведующим в детском садике, потом учителем, а потом воспитателем в детском доме, - поделился Вячеслав Володин семейными фотографиями.

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