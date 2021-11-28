Три человека разбились насмерть в ДТП на мосту Саратов - Энгельс

Смертельное ДТП на мосту Саратов-Энгельс
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Минувшей ночью в 3.25 на старом автомобильном мосту Саратов – Энгельс произошла смертельная авария.
По данным ГИБДД, 31 –летний водитель легкового BMW-730 разогнался и не справился с управлением из-за плохих погодных условий – туман и осадки. Машину вынесло на полосу встречного движения и на большой скорости она столкнулась с фургоном Газель, перевозившим хлеб.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
От удара водитель BMW и два его пассажира – 31-летняя женщина и 28-летний мужчина погибли на месте столкновения. Прибывшие спасатели вырезали тела погибших, зажатые в разбитой машине и передали их следственной группе. 57-детнего водителя фургона госпитализировали с различными травмами.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
- Региональная Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать требования Правил дорожного движения. Автомобилистам следует учитывать дорожные погодные условия при выборе скоростного режима, безопасную дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, избегать резких маневров, резкого ускорения и торможения! При наличии снежных отложений на проезжей части выбирайте низкую скорость движения, которая позволила бы сохранить контроль над транспортным средством, - предупредили в областной ГИБДД.
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