Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились еще 618 человек

В Саратовской области за сутки выявлено еще 618 новых случаев коронавируса.
Как сообщили в оперативном штабе, больше всего новых заражений произошло в Саратове – 317, в Энгельском районе – 61, в Балаковском – 41, в Балашовском – 30.
Среди новых больных 223 пациента старше 60 лет, также заразились 49 детей до 14 лет.
Большинство больных на амбулаторном лечении – 9658 человек, на стационарном лечении находятся 2 859 пациентов.
Большинство зараженных - 503 - с признаками пневмонии.
С начала пандемии в регионе заразились 119108 человек, выздоровели 102 307 человек, за сутки — 446.
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