Установка томографов

В новую инфекционную больницу Саратова завезли томографы, их уже устанавливают специалисты. Роман Бусаргин отчитался о ходе работ в своем телеграм-канале.

В стройку участвуют 350 человек и 12 единиц техники. Медики уже занимают 1, 3, 4, 5, 6 и 8 корпуса, туда завозят мебель и инвентарь.

- Сегодня после обеда начнется установка аппаратов компьютерной томографии. Скоро они появятся в корпусах два и семь. Идет монтаж проводки и видеонаблюдения.

Напомним, больница рассчитана на 400 коек, включая 150 коек во взрослом отделении и 250 в детском. Всего тут может поместиться до тысячи пациентов. Больница построена при поддержке Вячеслава Володина и Правительства РФ.

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