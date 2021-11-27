Валерий Радаев: на ярмарках Саратова появятся бесплатные места

Ярмарка в Саратове

Сегодня, 27 ноября, Валерий Радаев посетил ярмарку на Топольчанской. По словам главы региона, на ярмарках Саратова появятся бесплатные места. На ярмарке можно купить продукцию из Советского, Балашовского, Калининского, Хвалынского, Энгельсского и других районов области. Действуют 150 торговых мест.

- На ярмарках должны продаваться и недорогие продукты. Местных производителей будет поддерживать: предоставлять бесплатные торговые места здесь, - подчеркнул глава региона.

Две недели назад Губернатор рекомендовал администрации Саратова совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность вернуть ярмарку на Театральную площадь.

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