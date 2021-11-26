Жителей Саратова ждут на ярмарке «выходного дня»

Завтра, 27 ноября, на Театральной площади в Саратове пройдет ярмарка «выходного дня». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В продаже будет сельхозпродукция и продовольственные товары.

К участникам ярмарки выдвигают следующие требования:

- обработка рабочих мест не менее двух раз;

- наличие у продавцов и водителей средств индивидуальной защиты;

- соблюдение продавцами личной и общественной гигиены;

- дезинфекция павильонов и транспорта, на котором привозят продукцию, перед началом и после окончания работы.

- отстранение от участия в ярмарке лиц из групп риска по коронавирусу%;

- выполнение мероприятий по безопасности продукции.

Саратовцев ждут на ярмарке с 8 утра до 3 часов дня.

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