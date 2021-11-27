Бусаргин попросил облпрокурора возбудить дело об уничтожении здания гостиницы «Россия»

Сильнейший пожар случился ночью

Сегодня, 27 ноября, Роман Бусаргин попросил облпрокурора Филипенко возбудить уголовное дело об уничтожении здания гостиницы Россия.

Председатель правительства обратился к прокурору региона Сергею Филипенко в связи с тем, что собственники дома И.И. Зейферт не исполняли обязанности по сохранению объекта культурного наследия. Он просит провести контрольно-надзорные мероприятия в их отношении.

- В адрес владельцев неоднократно выдавались предписания от мэрии Саратова и регионального управления по охране объектов культурного наследия. Никаких мер по сохранению и консервации ценного объекта они не приняли. Теперь историческое здание оказалось в аварийном состоянии, - пишет Роман Бусаргин.

Напомним, ночью, 4 ноября, пожар уничтожил кровлю и четвертый этаж здания гостиницы «Россия».

Обращение Романа Бусаргина

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