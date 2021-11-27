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Общество27 ноября 2021 8:10

Бусаргин попросил облпрокурора возбудить дело об уничтожении здания гостиницы «Россия»

К собственникам возникли вопросы
Наталия Калинина
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Сильнейший пожар случился ночью

Сильнейший пожар случился ночью

Сегодня, 27 ноября, Роман Бусаргин попросил облпрокурора Филипенко возбудить уголовное дело об уничтожении здания гостиницы Россия.

Председатель правительства обратился к прокурору региона Сергею Филипенко в связи с тем, что собственники дома И.И. Зейферт не исполняли обязанности по сохранению объекта культурного наследия. Он просит провести контрольно-надзорные мероприятия в их отношении.

- В адрес владельцев неоднократно выдавались предписания от мэрии Саратова и регионального управления по охране объектов культурного наследия. Никаких мер по сохранению и консервации ценного объекта они не приняли. Теперь историческое здание оказалось в аварийном состоянии, - пишет Роман Бусаргин.

Напомним, ночью, 4 ноября, пожар уничтожил кровлю и четвертый этаж здания гостиницы «Россия».

Обращение Романа Бусаргина

Обращение Романа Бусаргина

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