В здании бывшей гостиницы «Россия» в Саратове произошел еще один пожар

Пожар в здании "России" распространился ночью 4 ноября по всему четвертому этажу Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В центре Саратова 8 ноября произошел еще один пожар в здании бывшей гостиницы «Россия» на перекрестке улицы Горького и проспекта Кирова.

Днем 8 ноября по заявке очевидцев из-за задымления на проспект Кирова, 18 выезжали два пожарных расчета. В пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области уточнили, что произошло загорание строительного мусора на площади в пять кв.м.

Напомним, ночью 4 ноября сильнейший пожар уничтожил кровлю и четвертый этаж здания, которое признано объектом культурного наследия местного значения.

С огнем боролись 110 пожарных.

На следующий день в здании снова загорелся строительный мусор.

Председатель Градозащитного совета при областной думе Алексей Голицын не исключил версию поджога.

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