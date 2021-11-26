В Энгельсе поздравили многодетных мам Саратовской области

.

28 ноября, в последнее ноябрьское воскресенье, вся страна будет отмечать День матери – трогательный и светлый праздник, ставший уже доброй традицией и занимающий особое место в жизни каждого человека.

Сегодня, в преддверии международного Дня матери, в Центре немецкой культуры, в торжественной обстановке, соблюдая все меры эпидемиологической безопасности, поздравили многодетных мам Саратовской области. Организатором торжественного мероприятия стала Саратовская региональная общественная организация «Комитет многодетных семей», которая вместе со своими партнерами и друзьями решила отметить приближающийся День Матери и поздравить многодетных мам области.

.

Директор Комитета многодетных семей Ирина Алешина приветствовала собравшихся мам и гостей и заметила, что пандемия наложила свои ограничения – не все смогли принять участие в торжестве. Она также рассказала, что уже скоро может быть принят закон, который установит новый праздник – День многодетной семьи.

.

Для официального поздравления на сцену пригласили депутата Государственной Думы 8 созыва Александра Стрелюхина. С теплыми словами благодарности обратился он ко всем, присутствующим женщинам, пожелал всем здоровья, мира, благополучия. Александр Стрелюхин вручил благодарности некоторым из самых активных мам общественного объединения.

.

С приветствием к собравшимся женщинам обратился и замглавы администрации Энгельсского района Иван Дзюбан.

.

Ирина Алешина отдельно поблагодарила Юлию Трухманову, возглавляющую Клинику Педиатрии Доктора Трухманова и лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Клиника, по словам Алешиной, оказывает неоценимую помощь комитету. Работа общественной организации была бы невозможна без поддержки таких друзей.

.

- Именно по инициативе Ирины Алешиной в 2019 году был создан благотворительный проект сети Клиник Доктора Трухманова «Здоровая многодетная семья». Его целью стала поддержка детям из многодетных семей в получении бесплатной медицинской помощи в частной клинике. Проект приносит пользу не только детям, но и самим многодетным родителям. Начинание также отметили на Всероссийском форуме «Многодетная Россия», - поделилась Юлия Трухманова.

Также, как депутат городского Совета города Маркс, Юлия Трухманова отметила слаженную работу Общества многодетных матерей в Марксе, который возглавляет, председатель Ларион Елена Николаевна. Активное сотрудничество Комитета многодетных семей и Общества многодетных матерей направлена на защиту прав и интересов материнства и детства, оказание адресной помощи и поддержки.

.

В Марксовском муниципальном районе проживают около тысячи многодетных семей. Проблемы у всех схожи, а потому консолидация общественных организаций, дает возможность грамотно и быстро выносить инициативы на рассмотрение. Юлию Трухаманову поддержала в этом директор комитета Ирина Алешина.

- Именно общественная организация выступает тем самым посредником, который позволяет государству услышать голос каждого человека и вести конструктивный диалог с семьями. Кроме того, организация осуществляет еще и функцию контроля, оказывая тем самым, огромную помощь государственным структурам.

- Мы и дальше должны стремиться к объединению своих усилий, информированию, продвижению самых важных ценностей, чтобы наше государство было по-настоящему социальным, - отметила директор Алешина.

Юлия Трухманова обратилась со словами поздравления к многодетным мамам.

- Работа мамы – это даже не 24 на семь, даже когда мама спит, она думает о своих детях. Хочется пожелать, чтобы в этот день, с каждой мамой было надежной, крепкое плечо, которое позволяло нам чувствовать себя девочками. Сегодня мама не только хранительница очага, она работает, обеспечивает детей. Многодетные мамы поражают своей выдержкой, мужеством. На мамах, на женщинах держится все, в известном смысле и мужчины и даже государство, - сказала Юлия Трухманова.

Встреча продолжилась лекцией врача акушера-гинеколога лечебно-диагностического центра «Медэксперт», посвященной сохранению многодетными женщинами репродуктивного здоровья, а завершилось общение дружеским чаепитием и вручением подарков от сети Клиник Доктора Трухманова.