После дела о пытках суд арестовал бывшего главврача тюремной больницы Саратова

Фото: СУ СК по Саратовской области

Суд арестовал бывшего главврача тюремной больницы Саратова, где пытали заключенных, об этом сообщает пресс-служба Волжского районного суда Саратова.

Ходатайство на избрание этой меры пресечения направило Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. Бывший начальник ФКУ ОТБ-1 Гаценко П.А. и начальник отдела безопасности ФКУ ОТБ-1 Мальцева С.В. отправились за решетку.

Они арестованы на два месяца и пробудут за решеткой до 25 января 2022 года. Напомним, ранее глава тюремной туберкулезной больницы был уволен.

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