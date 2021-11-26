Виновник ДТП в Саратове перевернул свою машину на крышу

ДТП на Новоузенской в Саратове
Днем 25 ноября в Октябрьском районе Саратова напротив дома 140/148 по улице Новоузенская автомобиль после ДТП перевернулся на крышу.
У ГИБДД Саратова уточнили, что 46-летний водитель Hyundai TUCSON врезался в LADA Vesta, а потом отлетел и ударил Ford Focus, которым управляла 51-летняя женщина.
После серии столкновений Hyundai перевернулся на крышу.
Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего – им оказался 42-летний водитель LADA.
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