Виновник ДТП в Саратове перевернул свою машину на крышу

ДТП на Новоузенской в Саратове

Днем 25 ноября в Октябрьском районе Саратова напротив дома 140/148 по улице Новоузенская автомобиль после ДТП перевернулся на крышу.

У ГИБДД Саратова уточнили, что 46-летний водитель Hyundai TUCSON врезался в LADA Vesta, а потом отлетел и ударил Ford Focus, которым управляла 51-летняя женщина.

После серии столкновений Hyundai перевернулся на крышу.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего – им оказался 42-летний водитель LADA.

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