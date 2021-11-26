Суд не стал рассматривать иск об отмене QR-кодов в Саратовской области

Саратовский областной суд пока не рассматривает иск об отмене QR-кодов Фото: Ольга Симонова

Иск в суд против решения о введении QR-кодов в Саратовской области подал некий Эдишери Кипиани. Истец требует отменить постановление подписанное председателем правительства региона Романом Бусаргиным 5 ноября 2021 года. Напомним, им вводилась система кодов, которые необходимо предъявлять привитым от COVID-19 или переболевшим коронавирусом на входе в ряд организаций – банки, общепит, торговые центры и т.д.

Как сообщили в областном суде, иск поступил 22 ноября и был направлен на рассмотрение судье Екатерине Бугаевой. В пресс-службе суда процитировали фрагмент иска, где говорится что постановление правительства не является федеральным законом и «не может ограничивать право, которое закреплено в пункте 3 статьи 27 Конституции Российской Федерации, а именно: каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства».

Судья пока оставила иск без движения.

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