В Саратове устроят пробный пуск фонтана «Одуванчик»

Фонтан "Одуванчик"

Завтра, 26 ноября, в Саратове запланирован пробный пуск фонтана «Одуванчик» у цирка. Об этом рассказали сегодня, 25 ноября, на заседании Градозащитного общественного совет при Саратовской областной Думе.

Как рассказал архитектор Евгений Спирин, сейчас объект незакончен, потому что еще нет элементов, необходимых для завершения каркаса.

- Изначально мы сосредоточились на том, что элементы должны быть приближены к источнику, поэтому была долгая подборка материала, - уточнил эксперт.

Тем не менее, заместитель председателя городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Наталья Даниленко рассказала, что завтра в обед запланирован пробный пуск фонтана. Строители оценят, как он будет работать, возможно в конструкцию придется внести изменения.

Напомним, ранее сроки сдачи фонтана «Одуванчик» неоднократно срывались. В этом году увидеть его с водой уже не удастся.

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